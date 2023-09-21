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Автоспорт

Команды Формулы-1 требуют пересмотра блокировок Ферстаппена

В серии растет недовольство решениями стюардов.
Сегодня, 18:49
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Команды Формулы-1 недовольны последними решениями стюардов, в частности, касательно Макса Ферстаппена, пишет Auto Motor und Sport.

Нидерландец трижды получил штрафы за блокировки, однако наказанием было лишь денежное взыскание и предупреждения.

Многие команды требуют пересмотреть решения или хотя бы объяснить вердикты. В паддоке начинают думать, что стюарды предубеждены, по мнению некоторых, их бы в пободном случае наказали лишением мест на решетке.

"Решения не принимают единообразно, интерпретация правил постоянно меняется. Никогда не знаешь, что применят", – приводит издание слова одного из спортивных директоров.

Более того, появилось мнение, что стюарды специально сильно не наказывают пилотов Ред Булл. Например, Перес получил лишь один 5-секундный штраф за три инцидента.

На Гран-при Японии представители команд намерены пообщаться со стюардами, чтобы развеять свои подозрения.

С расписанием и результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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