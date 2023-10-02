ФИА может отказаться от минимально допустимой массы в новом регламенте

Также есть какая-то секретная концепция, которая облегчит обгоны.

Стали известны новые подробности нового регламента Формулы-1, который вступит в силу с 2026 года.

Силовая установка не пртерпит больших изменений, но в итоге ее масса возрастет примерно на 20 кг.

При этом в ФИА рассматривают идею отказаться от минимальной массы, и у этого решения есть большее количество сторонников.

Сейчас идут обсуждения, как можно имплементировать это решение так, чтобы не пострадала безопасность. Предполагается, что это будет ограничено жесткими крэш-тестами и потолком расходов.

Кроме того несколько уменьшаться и размеры болидов: ширина с 200 см до 190, а колесная база - с 360 до 340 см. Однако по итогу прижимная сила также уменьшиться на приблизительно 40 %, а болиды станут медленные современных.

Однако самое главное ФИА обещает, что обгонять противников станет легче. Для этого будет внедрена какая-то новая концепция, которую пока держат в секрете.

Ранее также сообщалось, за счет чего в Мерседес продолают поддерживать боевой настрой.

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