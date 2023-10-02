Хэмилтон рассказал, что сейчас мотивирует команду

Льюис Хэмилтон рассказал, что помогает сейчас команде искать мотивацию.

Напомним, что Ред Булл уже выиграл Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные.

Однако в Мерседес все равно сохраняют боевой настрой, мотивацию команде добавляет грядующая борьба с Феррари за второе место.

"Здорово, что в данный момент у нас есть это соперничество, это сражение. Как и Феррари, мы довольно слабо начали сезон. И точно не ожидали, что окажемся на втором месте в Кубке конструкторов, что будем достаточно близко к конкурентам по темпу, что будем бороться в общем зачете.

Для нас, как для команды, это действительно здорово. И разумеется мы хотим победить их, точно так же как они хотят победить нас. Так что для того, чтобы добиться успеха, потребуются усилия всей команды, без сомнения", – приводит слова Хэмилтона racingnews365.

Ранее, напомним, Ферстаппен заявил, что ему все равно, если он станет чемпионом после спринта.

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