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Автоспорт

Формула-1 не будет отменять Гран-при Абу-Даби

Рост террористической угрозы в регионе не новость для серии.
Сегодня, 15:18
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Формула-1 официально заявила, что не будет отменять Гран-при Абу-Даби на фоне возросшей террористической угрозы.

Ранее правительства ряда европейских стран повысили уровень террористической угрозы в странах Ближнего Востока до "весьма вероятной". На фоне этого некоторые журналисты заявили, что Гран-при Абу-Даби под угрозой срыва.

Серия официально опровергла эти слухи, объявив, что Гран-при пройдет по расписанию.

Стоит отметить, что в последние годы Гран-при Бахрейна проходило также в условиях вероятной террористической угрозы.

Ранее также президент ФИА объяснил повышение штрафов для пилотов.

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