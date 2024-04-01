Юниор Феррари может получить место в Ф-1 в 2025 году

Оливер Бермэн получит кокпит уже в 2025 году, пишет журналист Лоренс Барретто.

Резервный пилот Феррари громко заявил о себе на Гран-при Саудовской Аравии, где заменял Карлоса Сайнса.

По сообщениям, Бермэн теперь является главным претендентом на место Нико Хюлькенерга или Кевина Магнуссена в Хаас. Хотя, в данный момент команда хотела бы сохранить своих пилотов.

При этом наиболее вероятно, что Бермэн займет место именно Халка, который является главным кандидатом для Заубера, который в 2025 станет заводской командой Ауди.

В любом случае, журналист убежден, что при любых перестановках в Формуле-1 в 2025 году Бермэну так или иначе найдется сводобный кокпит.

Ранее также сообщалось, что Норрис доволен прогрессом Макларен.

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