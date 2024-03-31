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Автоспорт

Норрис: Потенциал прогресса МакЛарен в этом сезоне вызывает у меня улыбку

Команда из Уокинга добилась значительных успехов, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее.
Сегодня, 14:07
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В этом году МакЛарен куда лучше начал сезон, чем это  произошло годом ранее, когда команда из Уокинга была одной из худших в пелотоне.

Это отметил Ландо Норрис, который рад тому, что происходит с его коллективом.

"В целом я очень доволен. Могу ли я быть счастливее? Да. Можем ли мы все? Да, потому что мы всегда хотим большего, мы всегда хотим иметь возможность конкурировать", - цитирует пилота Motorsport.

"И то, что мы начинаем сезон таксильно, зная, что еще есть место для прогресса, вызывает у меня улыбку. Мы находимся в хорошей позиции и знаем, что можем добиться еще большего успеха".

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"Если вы вспомните то, что происходило 12 месяцев назад, тогда ситуация была совсем иной. За это время мы обошли наших конкурентов. Поэтому я доволен шагом, который мы сделали как команда".

Ранее пилот Феррари Карлос Сайнс заявил, что Скудерии нужны серьезные обновления болида, чтобы иметь возможность конкурировать с Ред Булл.

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