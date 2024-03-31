Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл
На старте нынешнего сезона Феррари демонстрирует хороший темп, однако его все равно недостаточно, чтобы бороться на равных с Ред Булл.
Скудерия сумела выиграть недавний Гран-при Австралии за счет схода Макса Ферстаппена, а также проблем у Серхио Переса.
По словам победителя гонки в Мельбурне Карлоса Сайнса, чтобы в дальнейшем у итальянской команды была возможность чаще бороться за победы, она должна предоставлять своим пилотам серьезные и качественные обновления болидов.
"В этот уик-энд наша машина работала очень хорошо. Но будет сложно поддерживать темп на должном уровне на каждой трассе, пока мы не внедрим обновление, чтобы закрыть тот разрыв, который мы видели в Бахрейне и Джидде", - цитирует испанца Motorsport.
"В Австралии, с первого же круга, было ощущение, что это болид, который может выиграть гонку. Да, Ред Булл тоже были быстры, но это время (Макса Ферстаппена) в квалификации было для нас вполне достижимым".
"Будут трассы, на которых мы будем сильны, как это было в прошлом году. И мне кажется, что в этом году наш гоночный темп будет даже лучше на тех трассах, на которых мы и так были сильны. И я надеюсь, что благодаря хорошей программе обновлений мы сможем чаще бросать Ред Булл вызов"..
По информации источника, первое серьезное обновление Феррари готовит на этап в Имоле в мае. На будущем Гран-при Японии Скудерия представит лишь небольшое усовершенствование аэродинамики.
Ранее стало известно, что Ауди, которая готовится к сотрудничеству с Заубер в 2026 году, хочет как можно скорее получить ответ от Карлоса Сайнса по поводу потенциального перехода.
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