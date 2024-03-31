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Автоспорт

Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл

Испанцу нравится, как развивается команда, но он понимает, что сейчас этого все равно недостаточно.
Сегодня, 12:11
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images

На старте нынешнего сезона Феррари демонстрирует хороший темп, однако его все равно недостаточно, чтобы бороться на равных с Ред Булл.

Скудерия сумела выиграть недавний Гран-при Австралии за счет схода Макса Ферстаппена, а также проблем у Серхио Переса.

По словам победителя гонки в Мельбурне Карлоса Сайнса, чтобы в дальнейшем у итальянской команды была возможность чаще бороться за победы, она должна предоставлять своим пилотам серьезные и качественные обновления болидов.

"В этот уик-энд наша машина работала очень хорошо. Но будет сложно поддерживать темп на должном уровне на каждой трассе, пока мы не внедрим обновление, чтобы закрыть тот разрыв, который мы видели в Бахрейне и Джидде", - цитирует испанца Motorsport.

"В Австралии, с первого же круга, было ощущение, что это болид, который может выиграть гонку. Да, Ред Булл тоже были быстры, но это время (Макса Ферстаппена) в квалификации было для нас вполне достижимым".

Источник: Getty Images

"Будут трассы, на которых мы будем сильны, как это было в прошлом году. И мне кажется, что в этом году наш гоночный темп будет даже лучше на тех трассах, на которых мы и так были сильны. И я надеюсь, что благодаря хорошей программе обновлений мы сможем чаще бросать Ред Булл вызов"..

По информации источника, первое серьезное обновление Феррари готовит на этап в Имоле в мае. На будущем Гран-при Японии Скудерия представит лишь небольшое усовершенствование аэродинамики.

Ранее стало известно, что Ауди, которая готовится к сотрудничеству с Заубер в 2026 году, хочет как можно скорее получить ответ от Карлоса Сайнса по поводу потенциального перехода.

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