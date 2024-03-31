Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл

Испанцу нравится, как развивается команда, но он понимает, что сейчас этого все равно недостаточно.

На старте нынешнего сезона Феррари демонстрирует хороший темп, однако его все равно недостаточно, чтобы бороться на равных с Ред Булл.

Скудерия сумела выиграть недавний Гран-при Австралии за счет схода Макса Ферстаппена, а также проблем у Серхио Переса.

По словам победителя гонки в Мельбурне Карлоса Сайнса, чтобы в дальнейшем у итальянской команды была возможность чаще бороться за победы, она должна предоставлять своим пилотам серьезные и качественные обновления болидов.

"В этот уик-энд наша машина работала очень хорошо. Но будет сложно поддерживать темп на должном уровне на каждой трассе, пока мы не внедрим обновление, чтобы закрыть тот разрыв, который мы видели в Бахрейне и Джидде", - цитирует испанца Motorsport.

"В Австралии, с первого же круга, было ощущение, что это болид, который может выиграть гонку. Да, Ред Булл тоже были быстры, но это время (Макса Ферстаппена) в квалификации было для нас вполне достижимым".

Источник: Getty Images

"Будут трассы, на которых мы будем сильны, как это было в прошлом году. И мне кажется, что в этом году наш гоночный темп будет даже лучше на тех трассах, на которых мы и так были сильны. И я надеюсь, что благодаря хорошей программе обновлений мы сможем чаще бросать Ред Булл вызов"..

По информации источника, первое серьезное обновление Феррари готовит на этап в Имоле в мае. На будущем Гран-при Японии Скудерия представит лишь небольшое усовершенствование аэродинамики.

Ранее стало известно, что Ауди, которая готовится к сотрудничеству с Заубер в 2026 году, хочет как можно скорее получить ответ от Карлоса Сайнса по поводу потенциального перехода.

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