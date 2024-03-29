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Автоспорт

Ауди торопит Сайнса с ответом на их предложение

Команда не хочет терять испанца.
Сегодня, 15:46
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Ауди практически поставила ультиматум Карлосу Сайнсу, пишет Auto Motor und Sport.

Напомним, что немецкая компания выкупила все акции Заубера и официально станет частью Формулы-1 в сезоне-2025.

Испанский пилот, который в следующем сезоне останется без кокпита, остается приоритетной целью для Ауди, особенно, учитывая его текущую форму.

И чтобы не потерять Сайнса, Ауди требуют от испанца подписать контракт с командой уже сейчас. По слухам, Карлос привлек внимание Ред Булл и Мерседес.

Потому Ауди дали пилота время на размышления до середины апреля, либо он подписывает контракт, либо команда обратиться к кому-нибудь другому.

Ранее также сообщалось, что легендарный пилот может выступить на Ле-Мане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

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