Ауди торопит Сайнса с ответом на их предложение
Ауди практически поставила ультиматум Карлосу Сайнсу, пишет Auto Motor und Sport.
Напомним, что немецкая компания выкупила все акции Заубера и официально станет частью Формулы-1 в сезоне-2025.
Испанский пилот, который в следующем сезоне останется без кокпита, остается приоритетной целью для Ауди, особенно, учитывая его текущую форму.
И чтобы не потерять Сайнса, Ауди требуют от испанца подписать контракт с командой уже сейчас. По слухам, Карлос привлек внимание Ред Булл и Мерседес.
Потому Ауди дали пилота время на размышления до середины апреля, либо он подписывает контракт, либо команда обратиться к кому-нибудь другому.
Ранее также сообщалось, что легендарный пилот может выступить на Ле-Мане.
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