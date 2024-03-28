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Автоспорт

Феттель раздумывает над выступлением в 24 часа Ле-Мана-2024

У немца еще есть время, чтобы заявить о желании поучаствовать в своих первых гонках на выносливость.
Сегодня, 14:53
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Несколькими днями ранее Себастьян Феттель проехал 581 км за рулем гиперкара команды Porsche Penske Motorsport, которая выступает в гонках на выносливость.

И хотя до тестов четырехкратный чемпион мира Формулы 1 исключал подобную возможность, то теперь он не против выступить в 24 часа Ле-Мана, сообщает Motorsport.

Феттель признал, что после проведенных тестов его заинтересовала мысль попробовать себя в гонках на выносливость.

"Мне было любопытно, как ведут себя эти машины, и это стало поводом для теста. Это был очень приятный опыт, мне он очень понравился, мне было очень весело", - сказал Себ после тестов.

"Теперь мне нужно подумать и решить, чем я, возможно, хочу заниматься в гонках в будущем. Но я пока не знаю".

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Порше планировал объявить полный состав пилотов на 24 часа Ле-Мана либо в конце марта, либо в начале апреля. Однако команда, возможно, изменила свою позицию после успешных тестов Феттеля в Испании.

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