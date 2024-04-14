Формула-1 изменила правила закрытого парка

В текущем сезоне Формула-1 приняла решение изменить правила закрытого парка, пишет racingnews365.

Напомним, что согласно этим правилам, команды не имеют права вносить существенные изменения в настройки болидов после практик.

С вводом формата со спринтами правила начинали действовать уже в пятницу перед началом квалификации. Однако теперь со сменой порядка проведений сессий пришлось изменить и правила.

Теперь в пятницу, после первой и единственной практики, проводится квалификация к спринту. И правила закрытого парка в пятницу распространяются только на сам спринт, который будет проведен в субботу утром.

А уже после спринта команды смогут внести желаемые изменения в настройки непосредственно перед квалификацией Гран-при.

Напомним, что календарь гонок сезона-2024 доступен на нашем сайте.

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