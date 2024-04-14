iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 изменила правила закрытого парка

Изменение формата спринтов и порядка сессий вынудили к такому шагу.
Сегодня, 18:30
Гран-при Японии / Getty Images
Гран-при Японии / Getty Images

В текущем сезоне Формула-1 приняла решение изменить правила закрытого парка, пишет racingnews365.

Напомним, что согласно этим правилам, команды не имеют права вносить существенные изменения в настройки болидов после практик. 

С вводом формата со спринтами правила начинали действовать уже в пятницу перед началом квалификации. Однако теперь со сменой порядка проведений сессий пришлось изменить и правила.

Теперь в пятницу, после первой и единственной практики, проводится квалификация к спринту. И правила закрытого парка в пятницу распространяются только на сам спринт, который будет проведен в субботу утром.

А уже после спринта команды смогут внести желаемые изменения в настройки непосредственно перед квалификацией Гран-при.

Напомним, что календарь гонок сезона-2024 доступен на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг
Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле и уступил лидерство Ман Сити Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле и уступил лидерство Ман Сити
Байер - чемпион Германии Байер - чемпион Германии
"Четыре перелома": Будковский поделился деталями о своей жуткой травме "Четыре перелома": Будковский поделился деталями о своей жуткой травме
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа20:54
Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг
Европа20:30
Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле и уступил лидерство Ман Сити
Европа20:25
Байер - чемпион Германии
Украина20:09
"Четыре перелома": Будковский поделился деталями о своей жуткой травме
Украина19:58
Танковский на последних минутах вырвал победу для Полесья в матче с Колосом
Европа19:25
Новичок Реала принял решение уйти в аренду
Европа19:25
Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Если играть так, как в первом тайме, то почему мы должны были бы выиграть лигу?
Европа19:05
Робертсон: У нас было достаточно моментов для двух или трех побед
Европа18:53
Игрок клуба Бундеслиги отказался ехать на матч, узнав что не сыграет в старте
Европа18:38
Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан - журналист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK