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Автоспорт

Астон Мартин подал протест на результаты квалификации Гран-при Китая

По их мнению, Сайнс не имел права продолжать сессию.
Сегодня, 15:36
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Астон Мартин обжалует результаты квалификации Гран-при Китая.

Напомним, Фернандо Алонсо стартует с третьей позиции, а вот Ланс Стролл начнет гонку с 11-й строчки.

Команда намерена обжаловать результаты квалификации, так как, по их мнению, Карлос Сайнс не имел права продолжать сессию после того, как остановил болид на треке.

Испанский пилот действительно остановился на треке, из-за чего сессия была прервана красными флагами. Однако Карлос сумел доехать до боксов, где болид подчинили, он вернулся в квалификацию, и выбил Стролла из третьего сегмента.

В своем протесте в Астон Мартин указывают на пункт 39.6 спортивного регламента. В нем сказало, что любой гонщик, остановивший болид на трассе по ходу квалификационной сессии или спринт-квалификации, не имеет права далее принимать участие в сессии.

С расписанием и результатами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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