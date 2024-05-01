Стало известно, когда Ньюи сможет приступить к работе в новой команде

Известный инженер Эдриан Ньюи нескоро начнет работу в Формуле-1, пишет Motorsport.

Напомним, Ред Булл объявил, что Ньюи покинет команду по завершении этого сезона. Однако он уже не будет принимать участие в разработке текущего и будущего болидов команды.

Изначально контракт инженера действовал до коцна 2025 года, и в нем был запрет на работу в других командах до конца этого термина, однако сторонам удалось прийти к компромису.

Теперь Ньюи сможет приступить к работу в другой команде в марте-мая 2025 года, то есть начнет работу над новым болидом для нового регламента 2026 года.

Предполагается, что британец присоединится к Феррари, однако сейчас ничего не известно о планах Эдриана на ближайшее будущее.

Напомним, что с раписанием предстоящего Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!