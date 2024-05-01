Глава Формулы-1 рассказал, сколько стран претендуют на проведение Гран-при

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, сколько они получили заявок в последнее время.

По словам функционера, серия получила 35 заявок на проведение Гран-при, из которых 11 имеют реальный потенциал. Однако назвать претендентов Доменикали не стал.

"Если говорить о реалистичных вариантах, то таких заявок было одиннадцать. Я серьезно, запросов поступает очень много. И тут уже от нас зависит задача сделать правильный выбор. При этом количество Гран-при в сезоне останется на отметке в 24 этапа. Ведь не стоит забывать, что еще несколько лет назад этапов было 17-18.

Мы уже сделали большой шаг вперед, добавив так много новых гонок за такое короткое время. Это было продиктовано требованиями рынка. Но 24 Гран-при за сезон – это предел", - приводит слова функционера Pitpass.

При этом Доменикали намекнул, что новые Гран-при точно не появятся в Северной и Южной Америках, так как за последние годы на этих континентах и так прибавилось гонок.

Ранее также стало известно, когда Ньюи сможет приступить к работе в новой команде.

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