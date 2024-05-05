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Автоспорт

ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за "тактики Магнуссена"

Сам пилот также не рад своим задачам в команде.
Сегодня, 13:44
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Стюарды намерены поднять вопрос об ужесточении штрафов за "тактику Магнуссена".

Напомним, пилот Хаас получил три десятисекундных штрафа за агрессивную оборону, благодаря чему его партнер сумел финишировать в очковой зоне. И ту же тактику датчанин применял и в Саудовской Аравии.

Тем не менее после спринта Кевин признался, что ему не нравится использовать такие приемы, но нужно работать на команду. В итоге пилота вызвали к стюардам, но решили не штрафовать дополнительно.

При этом ряд команд выразили свою обеспокоенность подобными приемами, потому ФИА рассмотрит ужесточение правил.

"Хотя мы не согласны с тем, как пилотировали машину №20 – в особенности это касается многократных нарушений пределов трассы – мы не считаем, что действия достигли уровня, который можно расценить как неспортивное поведение.

Тем не менее, стюардам необходимо рассмотреть ужесточение штрафов в соответствующих ситуациях, особенно в случае повторяющихся нарушений, чтобы воспрепятствовать подобному развитию событий.

Мы четко поднимем данный вопрос перед ФИА и командой стюардов", – говорится в заявлении на сайте Федерации.

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