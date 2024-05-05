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Автоспорт

Руководители команд хотят расширить очковую зону

Оптимальным вариантом считается расширение до 12 пилотов.
Сегодня, 14:30
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В Формуле-1 выступают за расширение очковой зоны, пишет Autosport.

На последнем заседании комиссии был поднял вопрос о расширении очковой зоны до 12 или даже 16 пилотов. Пока решение не было принято и обсуждение поставлено на паузу.

Большинство руководителей команд выступают за такие изменения, считая, что это принесет дополнительный стимул для пилотов во второй десятке.

Некоторые руководители также считают, что очковую зону можно расширить на весь пелотон. Однако все сходятся на том, что система начисления очков требует изменений.

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