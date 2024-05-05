Руководители команд хотят расширить очковую зону

В Формуле-1 выступают за расширение очковой зоны, пишет Autosport.

На последнем заседании комиссии был поднял вопрос о расширении очковой зоны до 12 или даже 16 пилотов. Пока решение не было принято и обсуждение поставлено на паузу.

Большинство руководителей команд выступают за такие изменения, считая, что это принесет дополнительный стимул для пилотов во второй десятке.

Некоторые руководители также считают, что очковую зону можно расширить на весь пелотон. Однако все сходятся на том, что система начисления очков требует изменений.

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