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Окон о столкновении с Леклером: Это была просто глупая ошибка

Француз недопонял своего механика.
Сегодня, 18:10
Фото инцидента / Formula 1/formula1.com
Фото инцидента / Formula 1/formula1.com

Пилот Альпин Эстебан Окон прокомментировал эпизод с Шарлем Леклером.

Напомним, француз еще до старта спринта столкнулся с болидом Феррари на выезде с пит-лейн.

По словам Окона, между ним и механиком случилось недопонимание, которые и стало причиной аварии.

"Честно говоря, это была просто глупая ошибка. Потому что это был явно не тот момент, в котором вообще стоило рисковать.

Имело место обычное недопонимание между мной и механиком. Сначала он показал, что можно ехать, но потом, когда я уже начал движение, он просигналил остановиться. Но было слишком поздно, и я не успел этого сделать. Так что мы просто допустили серьезную ошибку и впредь должны не повторять подобных вещей", – приводит слова Окона RaceFans.

С результатами и расписанием Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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