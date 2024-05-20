Премьер Таиланда провел переговоры о проведении в стране Гран-при

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин лично провел переговоры с ФИА касательно проведения Гран-при, пишет Autosport.

Чиновник пристуствовал на Гран-при Эмилии-Романьи и там провел переговоры с руководством ФИА, а также со Стефано Доменикали.

Власти Таиланда поддерживают организацию первого в истории страны Гран-при, который предположительно может состояться в 2027 или 2028 году.

"В соответствии с намерением правительства Таиланда привлечь гонки Ф-1 в Таиланд в ближайшем будущем я посетил Автодром Энцо и Дино Феррари и провел переговоры с руководителями ФОМ", – заявил Тхавесин в соцсетях.

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