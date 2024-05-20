iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Премьер Таиланда провел переговоры о проведении в стране Гран-при

Шансы увидеть новую трассу в ближайшем будущем растут.
Сегодня, 18:37
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин лично провел переговоры с ФИА касательно проведения Гран-при, пишет Autosport.

Чиновник пристуствовал на Гран-при Эмилии-Романьи и там провел переговоры с руководством ФИА, а также со Стефано Доменикали.

Власти Таиланда поддерживают организацию первого в истории страны Гран-при, который предположительно может состояться в 2027 или 2028 году.

"В соответствии с намерением правительства Таиланда привлечь гонки Ф-1 в Таиланд в ближайшем будущем я посетил Автодром Энцо и Дино Феррари и провел переговоры с руководителями ФОМ", – заявил Тхавесин в соцсетях.

С календарем гонок Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вошли в тройку лучших, Monte поднялись Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вошли в тройку лучших, Monte поднялись
Украина стартовала с поражения на чемпионате Европы U-17 Украина стартовала с поражения на чемпионате Европы U-17
Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24 Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24
"Большой бой": промоутер оценил шансы на бой Ломаченко - Беринчик "Большой бой": промоутер оценил шансы на бой Ломаченко - Беринчик
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:15
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вошли в тройку лучших, Monte поднялись
Украина19:57
Украина стартовала с поражения на чемпионате Европы U-17
Европа19:56
Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24
Бокс19:34
"Большой бой": промоутер оценил шансы на бой Ломаченко - Беринчик
Европа19:21
Ливерпуль официально объявил о назначении Слота
Бокс19:10
Промоутер Фьюри объяснил слова Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Европа18:58
Лунин больше не сыграет в этом сезоне - источник
Украина18:40
Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде
Формула 118:37
Премьер Таиланда провел переговоры о проведении в стране Гран-при
Бокс18:35
Усик: Хочу поблагодарить всех тех, кто защищает страну от врага
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK