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Автоспорт

Формула-1 хочет, чтобы команды создавали более разнообразные ливреи

Считается, что на большой скорости можно перепутать болиды одного коллектива с другим.
Вчера, 19:56
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Руководители Формулы-1 начали работать с командами над тем, чтобы их ливреи стали более различимыми в 2025 году, сообщает Motorsport.

Отзывы по телевизионным изображениям в начале сезона, особенно во время ночных гонок, подчеркнули тот факт, что некоторые машины стало трудно различать под определенными углами.

В частности, считается, что ливреи Астон Мартин и Мерседес, а также Уильямс и РБ были выделены из-за того, что иногда они могут казаться неотличимыми при движении на высокой скорости.

Проблема схожести некоторых машин также усугубляется тем фактом, что в последние годы команды все больше сокращают количество краски на болидах, ради уменьшения веса. 

Это привело к еще большему распространению неокрашенного черного карбона, который одинаков на всех автомобилях.

По информации источника, начались обсуждения с командами о том, как решить ситуацию, чтобы обеспечить большее разнообразие на стартовой решетке и отсутствие риска появления болидов одинакового цвета.

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При этом также появилась обеспокоенность тем фактом, что становится все труднее отличить гонщиков одной команды друг от друга.

Это связано с тем, что пилоты меняют дизайн и расцветку своих шлемов каждый год. К тому же, шлемы сложно различить из-за системы защиты Halo.

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