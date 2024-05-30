Пилоты Формулы-1 требуют пересмотреть правило, которое испортило Гран-при Монако

Гонка в Монте-Карло стала самой скучной в этом году как для фанатов, так и для самих гонщиков.

Гран-при Монако был остановлен красными флагами в самом начале из-за серьезной аварии Серхио Переса, Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

В Формуле-1 есть правило, согласно которому во время остановки гонки красными флагами гонщики имеют право сменить резину, что будет считаться как одна обязательная остановка.

Этим и воспользовались пилоты. Затем фанаты наблюдали за тем, как они без остановок проехали всю дистанцию.

Как сообщает Motorsport, некоторые представители "королевских гонок" выразили желание пересмотра данного правила, из-за которого страдает зрелищность.

"После красного флага наша стратегия была разрушена, поскольку нам пришлось поставить мидиум и ехать на нем до конца, поскольку у всех был бесплатный пит-стоп. Это означало, что нам пришлось много экономить", - сказал Макс Ферстаппен, занявший шестое место.

"Я просто пытался следовать за Джорджем (Расселлом), но у нас был не тот темп, ведь мы пытались схоранить шины. Это довольно скучно, ехать на прямых в некоторых местах буквально засыпая".

Источник: Getty Images

Ландо Норрис, занявший четвертое место, согласился с Ферстаппеном: "Вы просто ничего не можете сделать, особенно после красных флагов в начале. Думаю, что это уничтожило все другие возможности, которые могли появиться у меня, поэтому немного жаль".

Даже Алекс Албон, который выиграл от остановки заезда, признал, что нынешние правила не имеют особого смысла.

"Да, нам нужно разобраться, что происходит. Красные флаги на первых кругах нивелируют правило обязательного пит-стопа. Честно говоря, это сработало в нашу пользу, поэтому я не буду слишком много жаловаться".

Источник: Getty Images

Фернандо Алонсо надеется, что гонка заставит вновь обсудить изменения в правилах, поскольку предыдущие дискуссии на эту тему ни к чему не привели.

"Единственный интересный момент в гонке в Монако — это пит-стоп, который вам придется делать. Если убрать это волнение от пит-стопа, гонка станет ничем".

"Может быть, это возобновит разговоры о том, что если был красный флаг, то стоит запретить менять шины, заставить использовать ту же резину или что-то в этом роде, потому что в противном случае гонка будет ужасной".

Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер трезво оценил победу Шарля Леклера в Монако, где Ред Булл испытал серьезные проблемы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!