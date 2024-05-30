iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Феррари: То, что мы победили Ред Булл в Монако, ничего не меняет

Фредерик Вассер трезво оценил успехи итальянской команды в первой части нынешнего сезона.
Вчера, 17:55
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Феррари и МакЛарен стали лучшими командами во время уик-энда в Монако с итоговой победой Шарля Леклера.

В то же самое время лидер чемпионата в лице Ред Булл испытывал определенные проблемы, что привело лишь к шестому месту Макса Ферстаппена.

Несмотря на победу, руководитель Феррари Фредерик Вассер заверил, что подход итальянской команды к борьбе с "быками" никак не изменится. Он заявил, что для Скудерии будет самоубийством считать, что дело уже сделано.

"Дело не в мотивации, потому что мотивация существует какое-то время, а в уверенности в себе для пилотов и команды", - цитирует Вассера Motorsport.

"И, конечно же, как только вы готовы к победе, вы обращаете больше внимания на детали, возникает своего рода эффект снежного кома. Это часть улучшения за последние шесть или семь месяцев".

Источник: Getty Images

Читай также: В Мерседес окончательно определились, кто заменит Хэмилтона

"Мы должны продолжать в том же духе, но в худшем случае можно было бы посчитать, что все сделано, что так будет до конца сезона. Как я уже говорил, впереди будут разные трассы с разными конфигурациями и характеристиками. Мы боремся с Ред Булл и МакЛарен, и до конца сезона будут как взлеты, так и падения".

"Мы должны набирать хорошие очки, когда мы не на вершине, и иметь возможность побеждать, когда мы там. Но ничего не меняется".

После восьми этапов сезона-2024 Феррари занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая от Ред Булл на 24 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Гран-при Монако

Статьи по теме

"Этот трансфер не состоится": команда Формулы-1 с юмором отметила сделку Лидса и Ред Булл "Этот трансфер не состоится": команда Формулы-1 с юмором отметила сделку Лидса и Ред Булл
Пилоты Формулы-1 требуют пересмотреть правило, которое испортило Гран-при Монако Пилоты Формулы-1 требуют пересмотреть правило, которое испортило Гран-при Монако
Ред Булл приобрел часть акций экс-клуба АПЛ, став его титульным спонсором Ред Булл приобрел часть акций экс-клуба АПЛ, став его титульным спонсором
Ред Булл может отказаться от обновлений болида из-за аварии Переса в Монако Ред Булл может отказаться от обновлений болида из-за аварии Переса в Монако
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

НБА00:55
Плей-офф НБА: Даллас постарается обыграть Миннесоту и выйти в Финал к Бостону
Европа00:50
Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема
Европа00:30
Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем
Вчера, 23:57
Европа23:57
Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании
Европа23:37
Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1
Другие страны23:20
Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024
Бокс23:05
"Он слышал очень много голосов": Экс-чемпион посоветовал, что изменить Фьюри к реваншу с Усиком
Лига Чемпионов22:54
"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина
Евро-202422:33
Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины
Европа22:05
Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK