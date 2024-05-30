Руководитель Феррари: То, что мы победили Ред Булл в Монако, ничего не меняет

Феррари и МакЛарен стали лучшими командами во время уик-энда в Монако с итоговой победой Шарля Леклера.

В то же самое время лидер чемпионата в лице Ред Булл испытывал определенные проблемы, что привело лишь к шестому месту Макса Ферстаппена.

Несмотря на победу, руководитель Феррари Фредерик Вассер заверил, что подход итальянской команды к борьбе с "быками" никак не изменится. Он заявил, что для Скудерии будет самоубийством считать, что дело уже сделано.

"Дело не в мотивации, потому что мотивация существует какое-то время, а в уверенности в себе для пилотов и команды", - цитирует Вассера Motorsport.

"И, конечно же, как только вы готовы к победе, вы обращаете больше внимания на детали, возникает своего рода эффект снежного кома. Это часть улучшения за последние шесть или семь месяцев".

Источник: Getty Images

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"Мы должны продолжать в том же духе, но в худшем случае можно было бы посчитать, что все сделано, что так будет до конца сезона. Как я уже говорил, впереди будут разные трассы с разными конфигурациями и характеристиками. Мы боремся с Ред Булл и МакЛарен, и до конца сезона будут как взлеты, так и падения".

"Мы должны набирать хорошие очки, когда мы не на вершине, и иметь возможность побеждать, когда мы там. Но ничего не меняется".

После восьми этапов сезона-2024 Феррари занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая от Ред Булл на 24 очка.

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