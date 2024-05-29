В Мерседес окончательно определились, кто заменит Хэмилтона

В Мерседес решили дать шанс молодому Кими Андреа Антонелли, утверждает formulapassion, ссылаясь на Corriere dello Sport.

По информации издания, 17-летний пилот сумел впечатлить руководство "серебряных стрел", убедив их отдать ему кокпит в следующем сезоне.

Команда организовала тесты на Сильверстоуне, в которых приняли участие Кими Антонелли, Джордж Расселл и Мик Шумахер. Пилотам предоставили болид W13 2022 года.

Также гонщикам обеспечили равные условия и одинаковые программы. В таких условиях итальянец не уступил Расселлу в квалификационном темпе, а в гоночном сумел даже превзойти.

Руковидители Мерседес оказалась шокированы умениями Андреа и практически единогласно решили дать молодому пилоту шанс в следующем сезоне.

Ранее также сообщалось, что в Альпин вернется скандально известный Флавио Бриаторе.

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