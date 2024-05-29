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Скандальный менеджер, который привел Рено к двум победам, вернется во французскую команду

Флавио Бриаторе станет специальном советником Альпин.
Вчера, 16:14
Флавио Бриаторе / Getty Images
Флавио Бриаторе / Getty Images

Известный итальянский менеджер Флавио Бриаторе возвращается в Формулу-1, пишет Corriere della Sera.

Напомним, под руководством Бриаторе Рено дважды выигрывал Кубок контрукторов, а Фернандо Алонсо становился чемпионом мира. 

Затем итальянец был пожизненно дисквалифицирован из Формулы-1 за скандал на Гран-при Сингапура. Позднее дисквалификацию отменили.

Президент Рено Лука де Мео сумел убедить Бриаторе присоединиться к Альпин в должности специального советника. Флавио будет отвечать за проект создания конкурентоспособной команды к 2026 году.

Так в руках Бриаторе окажется ключевая роль в подборе новых кадров, включая состав пилотов.

Напомним, Альпин рассматривает отстранение Эстебана Окона от Гран-при Канады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флавио Бриаторе Альпин

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