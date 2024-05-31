В Пирелли разрабатывают новые покрышки специально для городских трасс

Пирелли заняты новым составом шин, который должен появиться в Формуле-1 в следующем сезоне.

Руководитель автоспортивного подразделения Пирелли Марио Изола рассказал, что компания сосредоточена на новых покрышках, которые будут лучше работать на городских трассах.

Однако все это очень непросто, даже несмотря на множество собранных данных. Инженерам нужно найти оптимальный баланс между износом и перегревом нового комплекта.

"Еще одна идея заключается в том, чтобы создать новый состав шин C6, самый мягкий из линейки, потому что в календаре мы видим все больше и больше трасс городского типа, а значит команды все чаще используют наиболее мягкие по составу шины.

Так что мы постараемся немного сдвинуть диапазон в сторону более мягких по составу шин и при этом заняться проблемой с перегревом покрышек. Настоящая проблема – это найти оптимальный баланс между износом шин и их перегревом, потому что нам нужно снизить степень перегрева шин, но сохранить текущий уровень износа покрышек", - цитирует Изолу Racer.

Ранее также руководитель Ред Булл заявил, что трек в Монте-Карло пора изменить.

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