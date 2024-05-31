iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Пирелли разрабатывают новые покрышки специально для городских трасс

Компания пытается сместить диапозон в сторону более мягких шин.
Вчера, 16:37
Тео Пуршер / Getty Images
Тео Пуршер / Getty Images

Пирелли заняты новым составом шин, который должен появиться в Формуле-1 в следующем сезоне.

Руководитель автоспортивного подразделения Пирелли Марио Изола рассказал, что компания сосредоточена на новых покрышках, которые будут лучше работать на городских трассах.

Однако все это очень непросто, даже несмотря на множество собранных данных. Инженерам нужно найти оптимальный баланс между износом и перегревом нового комплекта.

"Еще одна идея заключается в том, чтобы создать новый состав шин C6, самый мягкий из линейки, потому что в календаре мы видим все больше и больше трасс городского типа, а значит команды все чаще используют наиболее мягкие по составу шины.

Так что мы постараемся немного сдвинуть диапазон в сторону более мягких по составу шин и при этом заняться проблемой с перегревом покрышек. Настоящая проблема – это найти оптимальный баланс между износом шин и их перегревом, потому что нам нужно снизить степень перегрева шин, но сохранить текущий уровень износа покрышек", - цитирует Изолу Racer.

Ранее также руководитель Ред Булл заявил, что трек в Монте-Карло пора изменить.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина00:59
Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
Другие страны00:37
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Европа00:06
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Вчера, 23:33
Украина23:33
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Европа23:03
Хавбек Боруссии Д: Мы верим в победу над Реалом. Если бы это было не так, можно было бы сидеть дома
Бокс22:58
Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри
Европа22:37
Наставник Боруссии: Выиграть финал Лиги Чемпионов - наша четкая цель
Украина22:35
"Мне идет?": Милевский удивил поклонников, представ в необычном образе
Европа21:59
Наполи нашел нового главного тренера
Бокс21:33
"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK