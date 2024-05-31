iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Ред Булл заявил, что Гран-при Монако нуждается в изменениях

Трассу нужно изменить, чтобы сохранить ее актуальность.
Сегодня, 10:16
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что на Гран-при Монако нужно срочно что-то менять, чтобы сохранить актуальность гонки.

Инженер признал, что нынешние болиды слишком большие для Монте-Карло и их уменьшение не предвидится в ближайшем будущем. А значит нужно изменить конфигурацию трассы.

"Размеры и вес этих болидов настолько велики, что машины, пожалуй, и правда стали слишком большими, чтобы гоняться на них в Монако. Просто потому что две машины еле-еле умещаются на трассе, если едут бок о бок. И такая ситуация неизбежно ведет к проблемам.

Нам нужно либо сделать машины значительно меньше в размерах к 2026 году, чего пока не предвидится. Либо же, чтобы сделать гонку хоть немного интереснее, изучить возможность расширить некоторые участки трассы, чтобы потенциально создать какие-то возможности для обгонов. Вопрос в том, как это сделать?

Думаю, что в Формуле-1 все прекрасно все понимают, да и организаторы Гран-при Монако тоже. Но чтобы защитить гонку, чтобы она просуществовала еще 70 лет, нужны какие-то эволюционные изменения", - цитирует Хорнера RaceFans.

Ранее также пилоты раскритиковали сложившуюся в Монако ситуацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако

Статьи по теме

Пилоты Формулы-1 требуют пересмотреть правило, которое испортило Гран-при Монако Пилоты Формулы-1 требуют пересмотреть правило, которое испортило Гран-при Монако
Руководитель Феррари: То, что мы победили Ред Булл в Монако, ничего не меняет Руководитель Феррари: То, что мы победили Ред Булл в Монако, ничего не меняет
Ред Булл может отказаться от обновлений болида из-за аварии Переса в Монако Ред Булл может отказаться от обновлений болида из-за аварии Переса в Монако
Норрис раскритиковал решение вернуть Сайнсу третье место на рестарте Гран-при Монако Норрис раскритиковал решение вернуть Сайнсу третье место на рестарте Гран-при Монако
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:07
Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря
Европа13:40
Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать
Европа13:22
Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте
Баскетбол13:12
Бывший игрок Будивельника и брат звезды НБА погиб в автокатастрофе
Европа12:54
Олимпийская сборная Украины по футболу обновила заявку на турнир
Европа12:50
Гендиректор Боруссии заявил, что клуб намерен изменить свою трансферную политику
Европа12:23
Реал опасается, что Лунин может покинуть клуб из-за неучастия в финале ЛЧ
Европа12:18
Монако не будет оспаривать дисквалификацию своего игрока, который выступил против акции против гомофобии
Европа11:50
Интер испытывает проблемы с пролонгацией контракта с главной звездой
Европа11:45
Анчелотти - о Золотом мяче: Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK