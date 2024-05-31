Руководитель Ред Булл заявил, что Гран-при Монако нуждается в изменениях

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что на Гран-при Монако нужно срочно что-то менять, чтобы сохранить актуальность гонки.

Инженер признал, что нынешние болиды слишком большие для Монте-Карло и их уменьшение не предвидится в ближайшем будущем. А значит нужно изменить конфигурацию трассы.

"Размеры и вес этих болидов настолько велики, что машины, пожалуй, и правда стали слишком большими, чтобы гоняться на них в Монако. Просто потому что две машины еле-еле умещаются на трассе, если едут бок о бок. И такая ситуация неизбежно ведет к проблемам.

Нам нужно либо сделать машины значительно меньше в размерах к 2026 году, чего пока не предвидится. Либо же, чтобы сделать гонку хоть немного интереснее, изучить возможность расширить некоторые участки трассы, чтобы потенциально создать какие-то возможности для обгонов. Вопрос в том, как это сделать?

Думаю, что в Формуле-1 все прекрасно все понимают, да и организаторы Гран-при Монако тоже. Но чтобы защитить гонку, чтобы она просуществовала еще 70 лет, нужны какие-то эволюционные изменения", - цитирует Хорнера RaceFans.

Ранее также пилоты раскритиковали сложившуюся в Монако ситуацию.

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