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Автоспорт

Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Канады

Пока одни команды боролись за победу, Феррари умудрилась в полном составе сойти с дистанции.
Вчера, 22:54
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 9 июня, в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева в рамках девятого этапа Формулы-1 сезона-2024 прошел Гран-при Канады.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, выигравший свою шестую гонку в сезоне. Компанию на подиуме ему составили Ландо Норрис из МакЛарен и обладатель поула Джорддж Расселл из Мерседес.

Интригу насчет победителя заезда подогревали не только результаты квалификации, где в драматическом стиле победил Расселл, а и погодные условия, ведь еще до старта на трассе пошел дождь.

И если среди лидеров на старте не было ничего интересного (Джордж остался лидером, удержав позади Макса), то в середине пелотона что-то невероятное демонстрировал Кевин Магнуссен.

Стартовав на промежуточных шинах, датчанин всего за четыре круга прорвался с четырнадцатого места на четвертое. Только представьте лицо Ферстаппена, если бы его прошел Магнуссен на Хаас.

Однако до этого дело так и не дошло: вскоре Кевин поехал на пит-стоп, который механики завалили, не успев к нему подготовиться. В итоге Кей-Маг вернулся на трассу там, где и стартовал - больше подобного прорыва болельщики не увидели.

Тем временем Логан Сарджент прдолжил традицию своего канадского предшественника Николаса Латифи, вылетев за пределы трассы в безобидной ситуации.

Эстафету Магнуссена частично подхватил Норрис, ставший самым быстрым пилотом на треке. Британец поочередно прошел Ферстаппена и Расселла, захватив лидерство на 22-м круге гонки

Спустя семь кругов состоялся первый сход - это Сарджент вылетел второй раз, в этот раз насовсем, вызвав тем самым машину безопасности.

Неплохую гонку проводил Алекс Албон, который стал автором самого красивого обгона.

На 31-м круге тайский гонщик сначала прошел Даниэля Риккардо, после чего сразу же в повороте у "Стены чемпионов" обогнал Эстебана Окона. Очень зрелищно.

Кого нельзя похвалить за этот Гран-при, так это Феррари. Уже на первом же отрезке команда сообщила Шарлю Леклеру о некоторых проблемах, из-за которых монегаск ничего не мог поделать с оппонентами.

Затем пока на трассе все еще было мокро, Скудерия поставила все на зеро, а точнее, на хард, который поставили на болид Шарля. При этом пит растянулся на 24 секунды, так как команда пыталась решить проблему с мотором.

Вернувшись на трассу последним, Леклер был единственным пилотом, который ехал на сликах. И спустя всего пару минут после замены резины на треке снова пошел дождь.

Команда хотела, чтобы Шарль просто переждал (в тот момент его темп проигрывал по 16 секунд соперникам). Однако приняв реальность, Феррари снова позвала Леклера в боксы.

Шарль вернулся на трек последним, отставая от Нико Хюлькенберга, который шел восемнадцатым, на 62 секунды. Вскоре он стал первым, кто оказался круговым. И на 43-м круге Феррари прекратила его страдания, сказав ему заехать в боксы, чтобы сойти. 

Впереди продолжалась борьба между Норрисом, Ферстаппеном и Расселлом. Причем пока последние два съездили на пит-стоп, Ландо продолжил накатывать на промежуточных шинах, устанавливая самый быстрый круг.

По сути, судьба гонки решилась на 48-м круге, когда Норрис поехал на пит. И хотя он выехал впереди Ферстаппена, Ландо был осторожен, выезжая на мокрой части трассы. В итоге Макс с легкостью вышел на первое место.

И пока Ферстаппен лидировал, в гонке настало время кратковременного кошмара. Сначала Серхио Переса развернуло, из-за чего он разнес свое заднее антикрыло.

А после развернуло уже Карлоса Сайнса, которого вынесло задней частью болида прямо в Албона, который стал жертвой. Вся троица присоединилась к Сардженту и Леклеру в паддоке. А на трассе снова оказалась машина безопасности.

Под конец заезда активизировались лидеры, особенно Расселл. Пилот Мерседес провел несколько атак на Пиастри: и если первая завершилась контактом и потерей позиции, то вторая позволила Джорджу вернуть себе третье место.

За пять кругов до финиша мог сделать интересно Юки Цунода, которого развернуло. Но все обошлось и Бернду Мэйландеру не пришлось третий раз выезжать на трек.

 

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, но Гонщиком дня по версии фанатов стал Ландо Норрис.

Дополнительный балл за самый быстрый круг получил Льюис Хэмилтон, финишировавший четвертым - его лучший результат в нынешнем сезоне.

Итоговая классификация

Формула-1 уходит на двухнедельный перерыв, после которого она вернется в Испании.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок "королевы автоспорта" сезона 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Канады

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