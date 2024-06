Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Канады

В воскресенье, 9 июня, в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева в рамках девятого этапа Формулы-1 сезона-2024 прошел Гран-при Канады.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, выигравший свою шестую гонку в сезоне. Компанию на подиуме ему составили Ландо Норрис из МакЛарен и обладатель поула Джорддж Расселл из Мерседес.

Интригу насчет победителя заезда подогревали не только результаты квалификации, где в драматическом стиле победил Расселл, а и погодные условия, ведь еще до старта на трассе пошел дождь.

И если среди лидеров на старте не было ничего интересного (Джордж остался лидером, удержав позади Макса), то в середине пелотона что-то невероятное демонстрировал Кевин Магнуссен.

Стартовав на промежуточных шинах, датчанин всего за четыре круга прорвался с четырнадцатого места на четвертое. Только представьте лицо Ферстаппена, если бы его прошел Магнуссен на Хаас.

LAP 4/70



The K-Mag charge continues 🤯



He's past Piastri and up to P4 - ten places in four laps! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8V5Mpua7w9 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Однако до этого дело так и не дошло: вскоре Кевин поехал на пит-стоп, который механики завалили, не успев к нему подготовиться. В итоге Кей-Маг вернулся на трассу там, где и стартовал - больше подобного прорыва болельщики не увидели.

Тем временем Логан Сарджент прдолжил традицию своего канадского предшественника Николаса Латифи, вылетев за пределы трассы в безобидной ситуации.

LAP 7/70



A reminder that condition remain treacherous 😮



Sargeant skids off at Turn 6, but he gets going again #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/6TFKIyEUdx — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Эстафету Магнуссена частично подхватил Норрис, ставший самым быстрым пилотом на треке. Британец поочередно прошел Ферстаппена и Расселла, захватив лидерство на 22-м круге гонки

LAP 22/70



Lando says see ya, George 👋



NORRIS LEADS THE CANADIAN GRAND PRIX #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ppo5STkqEK — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Спустя семь кругов состоялся первый сход - это Сарджент вылетел второй раз, в этот раз насовсем, вызвав тем самым машину безопасности.

LAP 29/70



Sargeant's car will soon be off track and we'll be racing again! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/3azPEP44L2 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Неплохую гонку проводил Алекс Албон, который стал автором самого красивого обгона.

На 31-м круге тайский гонщик сначала прошел Даниэля Риккардо, после чего сразу же в повороте у "Стены чемпионов" обогнал Эстебана Окона. Очень зрелищно.

LAP 31/70



An absolutely mighty move from Albon 💪



The Williams driver powers up to P9 with a double overtake on Ricciardo first, then Ocon #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/F7PvQGkmCY — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Кого нельзя похвалить за этот Гран-при, так это Феррари. Уже на первом же отрезке команда сообщила Шарлю Леклеру о некоторых проблемах, из-за которых монегаск ничего не мог поделать с оппонентами.

Затем пока на трассе все еще было мокро, Скудерия поставила все на зеро, а точнее, на хард, который поставили на болид Шарля. При этом пит растянулся на 24 секунды, так как команда пыталась решить проблему с мотором.

Вернувшись на трассу последним, Леклер был единственным пилотом, который ехал на сликах. И спустя всего пару минут после замены резины на треке снова пошел дождь.

Команда хотела, чтобы Шарль просто переждал (в тот момент его темп проигрывал по 16 секунд соперникам). Однако приняв реальность, Феррари снова позвала Леклера в боксы.

LAP 33/70



Leclerc, who gambled with slick tyres just before the heavens opened, makes it back to the pits for inters, but he drops to P19 😩#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/OtG0UDxNa2 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Шарль вернулся на трек последним, отставая от Нико Хюлькенберга, который шел восемнадцатым, на 62 секунды. Вскоре он стал первым, кто оказался круговым. И на 43-м круге Феррари прекратила его страдания, сказав ему заехать в боксы, чтобы сойти.

Впереди продолжалась борьба между Норрисом, Ферстаппеном и Расселлом. Причем пока последние два съездили на пит-стоп, Ландо продолжил накатывать на промежуточных шинах, устанавливая самый быстрый круг.

По сути, судьба гонки решилась на 48-м круге, когда Норрис поехал на пит. И хотя он выехал впереди Ферстаппена, Ландо был осторожен, выезжая на мокрой части трассы. В итоге Макс с легкостью вышел на первое место.

The pivotal moment of the race 😮



Drama as Lando Norris tries in vain to keep the lead #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/S0v14BLYTx — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

И пока Ферстаппен лидировал, в гонке настало время кратковременного кошмара. Сначала Серхио Переса развернуло, из-за чего он разнес свое заднее антикрыло.

LAP 53/70



What has happened to Perez? He makes it back to the pits with a mangled rear wing#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/IUDDdzXfrh — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

А после развернуло уже Карлоса Сайнса, которого вынесло задней частью болида прямо в Албона, который стал жертвой. Вся троица присоединилась к Сардженту и Леклеру в паддоке. А на трассе снова оказалась машина безопасности.

LAP 54/70



What is going on?! Sainz has a moment and Albon ends up in the wall after being clobbered by the out-of-control Spaniard 😮



⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/6l980vV4Hh — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Под конец заезда активизировались лидеры, особенно Расселл. Пилот Мерседес провел несколько атак на Пиастри: и если первая завершилась контактом и потерей позиции, то вторая позволила Джорджу вернуть себе третье место.

За пять кругов до финиша мог сделать интересно Юки Цунода, которого развернуло. Но все обошлось и Бернду Мэйландеру не пришлось третий раз выезжать на трек.

LAP 66/70



Meanwhile, Tsunoda has tumbled out of the points with a mega spin. Somehow, the drivers behind avoid him 😮



Debris strewn everywhere! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/KbqmIMtW9h — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, но Гонщиком дня по версии фанатов стал Ландо Норрис.

Дополнительный балл за самый быстрый круг получил Льюис Хэмилтон, финишировавший четвертым - его лучший результат в нынешнем сезоне.

Итоговая классификация

Формула-1 уходит на двухнедельный перерыв, после которого она вернется в Испании.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок "королевы автоспорта" сезона 2024 года.

