В Ред Булл недовольны гибкими крыльями других команд, но не будут подавать протест
Ред Булл недовольны некоторыми деталями болидов Макларен и Феррари, пишет Auto Motor und Sport.
Напомним, что в прошлом году ФИА выпустила техническую директиву, которая ужесточила контроль над гибкими деталями.
В Ред Булл считают, что гибкие передние антикрылья Макларен и Феррари нарушают правила, однако подавать протест они хотят. Команда надеется, что это сделает Астон Мартин, который и пострадал в прошлом сезоне от новой директивы.
Однако в Сильверстоуне также не спешат, поскольку работают над такими же антикрыльями.
К тому же, подобным решением пользуется уже и Мерседес, чьи недавние успехи многие связывают именно с гибким антикрылом.
Источник издания в Ред Булл считает, что команда склоняется не к подаче протеста, а к тому, что им просто придется последовать тем же путем.
Ранее также сообщалось, что Рено может перестать делать двигатели для Альпин.
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