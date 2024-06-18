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Автоспорт

В Ред Булл недовольны гибкими крыльями других команд, но не будут подавать протест

Однако "быки", вероятно, скопируют решение.
Сегодня, 13:47
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Ред Булл недовольны некоторыми деталями болидов Макларен и Феррари, пишет Auto Motor und Sport.

Напомним, что в прошлом году ФИА выпустила техническую директиву, которая ужесточила контроль над гибкими деталями.

В Ред Булл считают, что гибкие передние антикрылья Макларен и Феррари нарушают правила, однако подавать протест они хотят. Команда надеется, что это сделает Астон Мартин, который и пострадал в прошлом сезоне от новой директивы.

Однако в Сильверстоуне также не спешат, поскольку работают над такими же антикрыльями. 

К тому же, подобным решением пользуется уже и Мерседес, чьи недавние успехи многие связывают именно с гибким антикрылом.

Источник издания в Ред Булл считает, что команда склоняется не к подаче протеста, а к тому, что им просто придется последовать тем же путем.

Ранее также сообщалось, что Рено может перестать делать двигатели для Альпин.

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