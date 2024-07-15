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Особые гравийные ловушки Гран-при Нидерландов могут появиться на других трассах

На Зандвоорте придумали заливать гравий эпоксидной смолой.
Сегодня, 15:45
Автодром в Зандвоорте / Getty Images
Автодром в Зандвоорте / Getty Images

ФИА рассматривает введение особых гравийных ловушек на все Гран-при сезона, пишет RaceFans.

В 2022 году на Гран-при Нидерладнов организаторы придумали залить гравийные ловушки эпоксидной смолой.

При этом гравий продолжал выполнять свою функцию и замедлять болиды, но при этом его попадание на трассу свелось до минимума.

"Мы считаем, что улучшение гравийных ловушек – шаг в верном направлении на пути улучшения ситуации с пределами трассы. Я знаю, что команды обсуждают с ФИА, а ФИА с командами решение вроде того, что было в Зандворте, где гравий склеили. Это может быть хорошим решением, поскольку гравий не выносится на гоночную траекторию.

Не знаю, пойдем ли мы в этом направлении, но, возможно, такое будет внедряться в будущем", – поделился главный инженер Пирелли Симоне Берра.

Ранее также брат Михаэля Шумахера выступил с сенсационным заявлением.

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