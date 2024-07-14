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Брат Михаэля Шумахера шокировал фанатов, совершив камин-аут

Ральф Шумахер признался в своей гомосексуальности.
Вчера, 23:43
Ральф Шумахер / Getty Images
Ральф Шумахер / Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер по-настоящему шокировал автоспортивный мир одной публикацией в Instagram.

Там 49-летний немец опубликовал совместную фотографию с неизвестным мужчиной. Они стоят в обнимку.

Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера подписал пост словами: "Самое прекрасное в жизни - это когда рядом правильный партнер, с которым можно разделить все".

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Кроме того, телеведущая Кармен Гейсс поделилась несколькими фотографиями Шумахера и его партнера. В подписи к посту она написала следующие слова.

"Я хочу рассказать вам о человеке, который играет совершенно особую роль в моей жизни. На протяжении многих лет я знаю и безгранично люблю его. Его присутствие в моей жизни - это благословение, и наша глубокая связь с годами только крепнет".

"У этого замечательного человека есть не менее замечательный сын, который очень много значит для него и который был для него источником радости и гордости на протяжении многих взлетов и падений. Вместе они пережили незабываемые моменты и построили крепкие, любящие отношения, которые ничто не может поколебать".

"Сегодня он признался в своей гомосексуальности. Этот шаг стал для него актом освобождения и самопринятия. Это было мужественное решение, которое зрело в нем долгое время, и сейчас он полон гордости и уверенности. Его выход в свет - это не только личный триумф, но и знак того, что он наконец-то может жить и любить свою истинную сущность без страха и стыда".

"Его мужество и честность вдохновляют, и я бесконечно благодарна за то, что он есть в моей жизни. Его путь к себе - доказательство того, что любовь, принятие и самоистина - величайшие силы в нашей жизни. Я люблю их обоих всем сердцем и рада, что нашла два сердца".

Шумахер был объектом многочисленных спекуляций на тему его личной жизни на протяжении многих лет, в том числе и во время его гоночной карьеры. Его 14-летний брак с Корой Бринкманн не избавил от этих слухов.

До Ральфа Шумахера только два других гонщика Формулы-1 открыто заявляли о своей гомосексуальности: Лелла Ломбарди (единственная женщина, набиравшая очки в Ф1) и Майк Бюттлер.

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