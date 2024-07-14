Немецкая команда снова вернулась к варианту с испанцем.

Пилот Феррари Карлос Сайнс все еще может оказаться в Мерседес.

Напомним, ранее испанец уже получил отказі от Ред Булл и Мерседес, и по последней информации Флавио Бриаторе убедил его присоединится к Альпин.

Однако, как утверждает журналист Крэйг Слэйтер, руководство немецкой команды, просмотрев все варианты, вновь вернулся к идее пригласить Сайнса.

Остальные варианты не удовлетворили Мерседес, а с переводом Антонелли в Формулу-1 решили повременить, чтобы юниор набрался опыта.

"Сайнс снова попал в поле зрения Мерседес, потенциально. Ранее я сам сообщал о том, что Сайнс не перейдет в Мерседес. Это было пару месяцев назад и тогда главным образом ничего не получилось потому, что Сайнс хотел принять решение о своем будущем как можно быстрее.

В Мерседес хотели отложить момент решения по составу пилотов на более поздний срок. И теперь Сайнс ждет. И не только решения Мерседес – но и потому, что вакансия может открыться в Ред Булл, где трудности испытывает Серхио Перес", цитирует Слэйтера Crash.

Ранее также сообщалось, что Мерседес привезет новые обновления на следующие этапы.

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