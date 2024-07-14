Мерседес планирует привести обновления на последние два этапа перед перерывом

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что команда намерена продлить свою серию побед новыми обновлениями.

Он признал, что в Австрии победа "серебряных стрел" была скорее стечением обстоятельств, но на Сильверстоуне Мерседес победил честно. И они намерены развивать успех.

"С точки зрения производительности у нас многое еще впереди. Мы привезем обновления болида и в Будапешт, и в Спа. И при этом нам явно не стоит забегать вперед.

У нас была одна победа в Австрии, где мы смогли воспользоваться неразберихой, но вот затем в Сильверстоуне победа досталась нам по праву. У нас был очень хороший темп и он был настоящим.

У нас вот уже третий год подряд буквально ничего не получалось, а потом все вдруг встало на свои места и заработало. И внезапно все, что до этого казалось бессмыслицей, этот смысл обрело.

С точки зрения направления развития болида все снова заработало как прежде – у нас получается находить способы повышать производительность и эффективность, мы устанавливаем эти решения на машину, и это трансформируется в улучшение времени прохождения круга", - приводит слова Вольффа GP Blog.

Ранее также AMuS составил рейтинг сильнейших болидов на текущий момент.

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