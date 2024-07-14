iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Мерседес планирует привести обновления на последние два этапа перед перерывом

"Серебряные стрелы" стремятся закрепить успех.
Сегодня, 15:25
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что команда намерена продлить свою серию побед новыми обновлениями.

Он признал, что в Австрии победа "серебряных стрел" была скорее стечением обстоятельств, но на Сильверстоуне Мерседес победил честно. И они намерены развивать успех.

"С точки зрения производительности у нас многое еще впереди. Мы привезем обновления болида и в Будапешт, и в Спа. И при этом нам явно не стоит забегать вперед.

У нас была одна победа в Австрии, где мы смогли воспользоваться неразберихой, но вот затем в Сильверстоуне победа досталась нам по праву. У нас был очень хороший темп и он был настоящим.

У нас вот уже третий год подряд буквально ничего не получалось, а потом все вдруг встало на свои места и заработало. И внезапно все, что до этого казалось бессмыслицей, этот смысл обрело.

С точки зрения направления развития болида все снова заработало как прежде – у нас получается находить способы повышать производительность и эффективность, мы устанавливаем эти решения на машину, и это трансформируется в улучшение времени прохождения круга", - приводит слова Вольффа GP Blog.

Ранее также AMuS составил рейтинг сильнейших болидов на текущий момент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

Статьи по теме

Мерседес готовит двойной пакет обновлений болида до летнего перерыва Мерседес готовит двойной пакет обновлений болида до летнего перерыва
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

ММА17:31
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа17:20
Месси высказался о своем будущем в стане сборной Аргентины
Украина16:59
Гол новичка помог Динамо разгромить соперника в товарищеском матче
Украина16:48
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа16:15
Манчестер Сити планирует быстро завершить трансфер звезды сборной Испании
Формула 115:43
Сайнс все еще может оказаться в Мерседес
Формула 115:25
Мерседес планирует привести обновления на последние два этапа перед перерывом
Евро-202415:08
Владелец МЮ подколол игрока своей команды
Бокс15:02
"Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис
Европа14:46
Лидер Баварии проведет беседу с Компани, чтобы определить свое место в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK