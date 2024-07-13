Авторитетное издание назвало болид Макларен лучшим в пелотоне
А отсутствие побед объяснили ошибками.
Болид Макларен является лучшим в пелотоне на текущий момент, считают авторы издания AMuS .
Авторы издания составили рейтинг текущих болидов, начиная с Гран-при Майами. Лучшим оказался Макларен.
При этом, отметим, у команды лишь одна победа в семи гонках. Однако авторы топа все равно поставили Макларен на первое место, объяснив неудачи ошибками пилотов и команды.
Также по мнению издания, худшим болидом на текущий момент располагает Заубер.
Рейтинг болидов Формулы-1 по версии AMuS
- Макларен
- Ред Булл
- Мерседес
- Феррари
- Хаас
- Астон Мартин
- РБ
- Уильямс
- Альпин
- Заубер
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