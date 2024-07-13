Авторитетное издание назвало болид Макларен лучшим в пелотоне

Болид Макларен является лучшим в пелотоне на текущий момент, считают авторы издания AMuS .

Авторы издания составили рейтинг текущих болидов, начиная с Гран-при Майами. Лучшим оказался Макларен.

При этом, отметим, у команды лишь одна победа в семи гонках. Однако авторы топа все равно поставили Макларен на первое место, объяснив неудачи ошибками пилотов и команды.

Также по мнению издания, худшим болидом на текущий момент располагает Заубер.

Рейтинг болидов Формулы-1 по версии AMuS

Макларен Ред Булл Мерседес Феррари Хаас Астон Мартин РБ Уильямс Альпин Заубер

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