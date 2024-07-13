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Автоспорт

Авторитетное издание назвало болид Макларен лучшим в пелотоне

А отсутствие побед объяснили ошибками.
Сегодня, 17:44
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Болид Макларен является лучшим в пелотоне на текущий момент, считают авторы издания AMuS .

Авторы издания составили рейтинг текущих болидов, начиная с Гран-при Майами. Лучшим оказался Макларен.

При этом, отметим, у команды лишь одна победа в семи гонках. Однако авторы топа все равно поставили Макларен на первое место, объяснив неудачи ошибками пилотов и команды.

Также по мнению издания, худшим болидом на текущий момент располагает Заубер.

Рейтинг болидов Формулы-1 по версии AMuS

  1. Макларен
  2. Ред Булл
  3. Мерседес 
  4. Феррари
  5. Хаас
  6. Астон Мартин
  7. РБ
  8. Уильямс
  9. Альпин
  10. Заубер

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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