Формула-1 попросила пилотов меньше материться
Конфликт Ферстаппена с его инжнером не обрадовал владельцев.
Формула-1 обратилась к пилотам касательно их поведения во время Гран-при, пишет The Times.
Серия попросила гонщиков внимательней следить за своей речью и постараться воздержаться от грубых слов.
Причиной тому послужило повдеение Макса Ферстаппена во время Гран-при Венгрии. Напомним, у пилота возник конфликт с его гоночным инженером.
А после гонки, отвечая на вопросы журналистов, Макс послал всех своих критиков в ж***.
Напомним, с результатами и расписанием Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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