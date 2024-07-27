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Формула-1 попросила пилотов меньше материться

Конфликт Ферстаппена с его инжнером не обрадовал владельцев.
Сегодня, 15:35
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Формула-1 обратилась к пилотам касательно их поведения во время Гран-при, пишет The Times.

Серия попросила гонщиков внимательней следить за своей речью и постараться воздержаться от грубых слов.

Причиной тому послужило повдеение Макса Ферстаппена во время Гран-при Венгрии. Напомним, у пилота возник конфликт с его гоночным инженером.

А после гонки, отвечая на вопросы журналистов, Макс послал всех своих критиков в ж***.

Напомним, с результатами и расписанием Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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