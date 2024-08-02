Бермен: Надеюсь сразиться с Антонелли за титул Формулы-1

Новичок Хаас Оливер Бермэн прокомментировал слухи о том, что Андреа Кими Антонелли займет место в Мерседес.

Отметим, что на текущий момент пилоты являются партнерами в Преме в Формуле-2. Бермэн - 15-й, а Антонелли - 7-й.

Британец считает, что его партнер готов к Формуле-1, а также поделился очень амбициозными целями.

"Мы всегда следуем друг за другом, поднимаемся по категориям примерно в одно и то же время. Я давно знаю Кими, мы немного сражались друг с другом в Ф-4, много работали на симуляторе, а теперь мы напарники в Ф-2.

Надеюсь, он тоже будет в Ф-1, ведь он этого заслуживает. Надеюсь, однажды мы с ним сразимся за титул, потому что, на мой взгляд, мы оба нацеливаемся на такую траекторию", - признался Бермэн.

Ранее также сообщалось, кого Ауди планирует взять вторым пилотом.

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