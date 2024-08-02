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Автоспорт

В Ауди выбрали новых претендентов на место второго пилота

Фаворитами считаются Роберт Шварцман и Габриэль Бортолето.
Сегодня, 18:28
Габриэль Бортолето / Getty Images
Габриэль Бортолето / Getty Images

Ауди определились с новыми претендентами на место пилота, утверждает Formu1a.uno.

Напомним, команда долгое время вела переговоры с Карлосом Сайнсом, но в итоге испанец выбрал Уильямс.

Теперь же Ауди рассматривает варианты с резервным пилотом Феррари Робертом Шварцманом и юниором Макларен Габриэлем Бортолето.

На текущий момент 19-летний бразилец является чемпионом Формулы-3 и выступает в Формуле-2.

Если и эти варианты провалятся, Ауди готова вести переговоры с Валттери Боттасом, Даниэлем Риккардо и даже Миком Шумахером.

Ранее также сообщалось, что к Ауди присоединится спортивный директор Ред Булл.

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