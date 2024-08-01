Спортивный директор Ред Булл покинет команду ради поста руководителя в Ауди

Ред Булл на своем официальном сайте объявил о том, что спортивный директор Джонатан Уитли покинет свою должность по окончанию сезона-2024.

Уитли доработает сезон в австрийском коллективе после чего он займет пост руководителя в Ауди, которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

"Долгие и успешные отношения Ред Булл с Джонатоном длятся более 18 лет. Все в Oracle Red Bull Racing и Red Bull Technology желают ему всего наилучшего на новой должности и хотели бы выразить благодарность Джонатану", - заявил руководитель "быков" Кристиан Хорнер.

"Red Bull Racing обладает огромной силой и глубиной, и это дает возможность повышать других членов команды. В ближайшие недели мы объявим новую структуру команды".

Today, we announce the departure of Sporting Director Jonathan Wheatley, as he heads to a new challenge in the role of Team Principal with the Audi F1 Project.



Everyone at the Team wishes Jonathan all the best. We will announce a new Team structure in the coming weeks. — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 1, 2024

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Уитли присоединился к Ред Булл в 2006 году, проработав до этого в Рено главным механиком. В Ред Булл он проработал в качестве менеджера команды, после чего его повысили до спортивного директора.

Уход британца последовал за уходом главного технического директора Эдриана Ньюи, который покинет команду также по окончанию нынешнего сезона.

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