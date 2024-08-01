Молодой австралиец станет напарником Гасли по Альпин в 2025 году

На стартовой решетке Формулы-1 сезона-2025 будет сразу два дебютанта.

Альпин и Джек Дуэн близки к заключению контракта, согласно которому в следующем сезоне гонщик станет напарником Пьера Гасли, сообщает Motorsport.

После решения Карлоса Сайнса отклонить предложение французов и присоединиться к Уильямс, экс-Рено стал оценивать оставшиеся варианты на 2025 год.

Французская команда решила дать шанс сыну пятикратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в классе 500cc Мика Дуэна.

И хотя контракт еще не подписан, предполагается, что формальности будут завершены в ближайшее время. Объявление может быть сделано даже до того, как Формула-1 выйдет с летнего перерыва.

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На этой неделе 21-летний австралиец тестировал болид A524 на трассе в Спа-Франкоршам в рамках тестов шин Пирелли.

Джек Дуэн - вице-чемпион Формулы-3 2021 года. Он занял третье место по итогам сезона-2023 в Формуле-2.

Дуэн присоединился к программе молодых пилотов Альпин в 2022 году. С 2017 по 2021 год он был частью юношеской команды Ред Булл

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