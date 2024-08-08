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Автоспорт

Африканская страна собирается сделать Формуле-1 предложение о проведении Гран-при

Появился еще один претендент на организацию гоночного уик-энда "королевы автоспорта".
Сегодня, 14:42
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Руководители Формулы-1 запланировали на сентябрь переговоры с представителями Руанды, которые хотят реализовать планы по проведению Гран-при, сообщает Motorsport.

В то время как Ф1 стремится к расширению календаря, чтобы максимально использовать интерес к чемпионату по всему миру, было ясно, что проведение гонки на африканском континенте является одной из ключевых целей.

В то время как ряд стран региона выразили желание принимать у себя гонки Формулы-1, планы Руанды, как предполагается, находятся на достаточно продвинутой стадии, чтобы провести более серьезные обсуждения.

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В эксклюзивном интервью Motorsport исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что была назначена встреча с Руандой для обсуждения проекта, который, по его словам, имеет определенные перспективы.

"Они настроены серьезно", - сказал Доменикали. "Они представили хороший план, и в конце сентября у нас состоится встреча с ними".

Руанда проявляет все больший интерес к автогонкам, и в этом году представители Совета по развитию Руанды посетили Гран-при Монако, чтобы встретиться с представителями ФИА.

Восточноафриканская страна также примет в этом году ежегодную Генеральную ассамблею ФИА и церемонию вручения призов в своей столице Кигали в декабре.

Напомним, что гонки Формулы-1 не проводятся в Африке с 1993 года.
 

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