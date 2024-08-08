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Автоспорт

В США открыли антимонопольное расследование против владельцев Формулы-1

Министерство юстиции намерено поставить точку в вопросе частия Андретти.
Сегодня, 19:14
Майкл Андретти / Getty Images
Майкл Андретти / Getty Images

Министерство юстиции США возбудило дело против владельцев Формулы-1 Liberty Media, пишет RacingNews365.

Связано это, конечно же, с тем, что Формула-1 отклонила заявку Андретти, которую ранее одобрила ФИА.

Марио Андретти лично призвал открыть дело против Liberty Media, и вот министерство решило объявить проверку.

В компании уже прокомментировали такой поворот событий заявив, что готовы сотрудничать, а также уже предоставили все объяснения, почему заявка Андретти была отклонена.

"Это расследование со стороны министерства юстиции, и мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, включая любые запросы информации.

Мы считаем, что наши устремления, устремления Ф-1 соответствовали всем антимонопольным законам США, и мы подробно объяснили решение напрямую Андретти в предыдущих заявлениях", - заявил президент и исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.

Ранее также сообщалось, что африканская страна намерена подать заявку на проведение Гран-при.

 

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