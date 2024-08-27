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Пирелли показала призы Гран-при Италии в абстракционном стиле

Современное искусство в Формуле-1.
Сегодня, 18:47
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Пирелли продемонстрировала необычные награды для Гран-при Италии.

Новые награды были созданы художником Андреа Салой в сотрудничестве с центром современного искусства HangarBicocca.

Они выполнены в стиле абстракционизма и получили необычное,ьхотя весьма говорящее имя Vroom.

Компания объяснила значение скульптур долгой историей шин Пирелли в сочетании с ускорением и скоростью.

Сам же автор заявил, что своей работой хотел передать ощущения от гонок и само ощущение скорости.

Напомним, Гран-при Италии состоится уже 1 сентября, а со всем календарем гонок вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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