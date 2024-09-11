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Автоспорт

Все 10 команд Формулы-1 уложились в ограничения бюджетов

Второй год подряд обойдется без штрафов.
Сегодня, 15:15
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Все команды Формулы-1 вложились в ограничение бюджета в сезоне-2023.

Такие выводы следуют из отчета о соблюдении финансового реглмаента ФИА.

На прошлый сезон командам было разрешено использовать 135 млн евро, но с расчетом на 21 Гран-при. На две дополнительные гонки были выделено по 1,8 млн евро.

Согласно результатам проверки, второй год подряд все команды вложились в требуемые бюджеты, а потому снова обойдется без штрафов.

Единственное, ФИА обнаружила процедурные нарушения у Альпин и Хонда, однако они не касаются превыешний бюджета.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин начал переговоры с Ферстаппеном.

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