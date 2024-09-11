Астон Мартин начал активные переговоры по переходу Ферстаппена
Напарником Макса будет Фернандо Алонсо.
Астон Мартин ведет переговоры с Максом Ферстаппеном, утверждает Autosprint.
По информации издания, владелец команды Лоренс Стролл намерен также заполучить и текущего чемпиона мира после того, как подписал Эдриана Ньюи.
Астон Мартин готов предложить Максу довольно солидный контракт с 2026 года, когда закончится его соглашение с Ред Булл.
В команде планируют сделать нидерландца напарником Фернандо Алонсо, а Ланс Стролл может продолжить карьеру в команде Астон Мартин в WEC.
Ранее также сообщалось, что юниор Макларен может стать пилотом Ауди.
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