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Автоспорт

Астон Мартин начал активные переговоры по переходу Ферстаппена

Напарником Макса будет Фернандо Алонсо.
Сегодня, 13:35
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Астон Мартин ведет переговоры с Максом Ферстаппеном, утверждает Autosprint.

По информации издания, владелец команды Лоренс Стролл намерен также заполучить и текущего чемпиона мира после того, как подписал Эдриана Ньюи.

Астон Мартин готов предложить Максу довольно солидный контракт с 2026 года, когда закончится его соглашение с Ред Булл.

В команде планируют сделать нидерландца напарником Фернандо Алонсо, а Ланс Стролл может продолжить карьеру в команде Астон Мартин в WEC.

Ранее также сообщалось, что юниор Макларен может стать пилотом Ауди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Астон Мартин

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