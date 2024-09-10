Макларен разрешил своему юниору присоединиться к Ауди

Габриэль Бортолето приблизился к дебюту в Формуле-1.

Юниор Макларен Габриэль Бортолето может стать пилотом Ауди, пишет Grande Prêmio.

Бразильский портал утверждает, что команда из Уокинга дала разрешение пилота присоединится к Ауди, если те сделаеют предложение.

Ранее сообщалось, что именно 19-летний пилот стал приоритетом для немецкого автопроизводителя. Ауди сможет арендовать его на один-два сезона.

Бортолето в прошлом сезоне дебютировал в Формуле-3 и сразу выиграл титул, а сейчас занимает вторую строчку в Формуле-2.

Ранее также сообщалось, что Ньюи присоединился к Астон Мартин.

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