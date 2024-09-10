Макларен разрешил своему юниору присоединиться к Ауди
Габриэль Бортолето приблизился к дебюту в Формуле-1.
Юниор Макларен Габриэль Бортолето может стать пилотом Ауди, пишет Grande Prêmio.
Бразильский портал утверждает, что команда из Уокинга дала разрешение пилота присоединится к Ауди, если те сделаеют предложение.
Ранее сообщалось, что именно 19-летний пилот стал приоритетом для немецкого автопроизводителя. Ауди сможет арендовать его на один-два сезона.
Бортолето в прошлом сезоне дебютировал в Формуле-3 и сразу выиграл титул, а сейчас занимает вторую строчку в Формуле-2.
Ранее также сообщалось, что Ньюи присоединился к Астон Мартин.
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