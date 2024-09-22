Формула-1 близка к созданию этапа для юниоров
Идею создания этапа для юниоров поддержит комиссия Ф-1, утверждает Autosport.
Напомним, ранее команды Формулы-1 решили создать отедльный этап для юниоров, который будет проходит по окончании сезона на шинных тестах в Абу-Даби.
Он будет состоять из практик, спринта и квалификации. Ранее все команды поддержали эту идею.
Также на недавнем заседании Спортивного консультационного комитета пришли к выводу, что предложение можно осуществить. Голосование состоится уже 2 октября.
Однако предстоит уладить еще немало деталей, как, например, все еще неизвестно, кто и как будет транслировать юниорский этап.
Напомним, Гран-при Сингапура стартует сегодня, в 15:00 по киевскому времени.
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