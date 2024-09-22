Формула-1 близка к созданию этапа для юниоров

Идею создания этапа для юниоров поддержит комиссия Ф-1, утверждает Autosport.

Напомним, ранее команды Формулы-1 решили создать отедльный этап для юниоров, который будет проходит по окончании сезона на шинных тестах в Абу-Даби.

Он будет состоять из практик, спринта и квалификации. Ранее все команды поддержали эту идею.

Также на недавнем заседании Спортивного консультационного комитета пришли к выводу, что предложение можно осуществить. Голосование состоится уже 2 октября.

Однако предстоит уладить еще немало деталей, как, например, все еще неизвестно, кто и как будет транслировать юниорский этап.

Напомним, Гран-при Сингапура стартует сегодня, в 15:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!