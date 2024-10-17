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В 2025 году пилоты Формулы-1 останутся без дополнительного очка

ФИА отменила правило быстрого круга.
Сегодня, 19:58
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

ФИА внесла правки в текущий регламент после очередного собрания Всемирного совета, пишет racingnews365.

Ключевым изменением стала отмена правила быстрого круга. С 2019 года пилот пилот получил одно дополнительное очко за быстрый круг гонки, если финишировал в топ-10.

С сезона-2025 это правило больше не будет действовать. При этом система начисления очков останется старой, хотя и были идеи расширить очковую зону до 12 позиций.

Кроме того были внесены правки в правила, касающиеся участия новичков. В текущем сезоне каждая команда обязяна предоставить молодым пилотам минимум два участия в пятничных заездах - в каждом из двух болидов.

В следующем же сезоне это количество будет увеличено вдвое, то есть, новички смогут поучаствовать в четырех пятничных практиках.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что поступал бы иначе на месте Пиастри.

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