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Ферстаппен: На месте Пиастри никогда бы не согласился на роль второго номера

Макс расхвалил своего соперника.
Сегодня, 18:55
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что на месте Оскара Пиастри не стал бы помогать партнеру в завоевании титула.

Напомним, Ландо Норрис стал реальным претендентом на чемпионский титул, потому Макларен намерен помочь пилоту в этом. Даже если придется пожертвовать интересами другого пилота.

Пока команда явно не использовала эту тактику, однако это не исключается в будущих гонках.

"Лично на мой взгляд, Оскар точно не является вторым номером, и лично я бы на его месте никогда бы не согласился на статус второго номера.

Да, разумеется, в каком-то смысле мне легко говорить – ведь я выступаю в Формуле-1 уже десять лет, а Оскар проводит лишь свой второй сезон, в такой ситуации всегда сложнее проявить твердость.

Но я считаю Оскара великолепным гонщиком, который точно не заслуживает того, чтобы команда заставляла его отказываться от побед, уступать позиции, играть роль второй скрипки", - цитирует Макса Autosport.

Ранее также сообщалось, что Феттель и Шумахер примут участие в одной гонке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Оскар Пиастри

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