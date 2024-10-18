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Пилот РБ начнет Гран-при США с последнего места

Лиам Лоусон "унаследовал" штраф Даниэля Риккардо.
Вчера, 22:55
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Пилот РБ Лиам Лоусон начнет Гран-при США с конца пелотона.

Это связано с практически полной заменой комплектующих силовой установки.

Единственный элемент, вписывающийся в правила по замене деталей, – выхлопная система. Остальные же комплектующие  вышли за пределы лимита.

РБ был готов к тому, что Лоусон "унаследует" штраф после Даниэля Риккардо, однако команда предполагала, что будет оштрафована 10-ю позициями.

С результатами и расписанием Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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