Кадиллак намерен выкупить наработки Рено по силовой установке для сезона-2026

Американский автопроизводитель Кадиллак намерен провести с Рено интересную сделку, утверждает motorsportweek.

Напомним, что французская компания решила прекратить производство силовых установок для Формулы-1 с сезона-2026. Соответственно, Рено потеряет статус заводской команды.

При этом Кадиллак намерен выкупить все наработки французорв касательно моторов на сезон-2026.

Сам же американкая компания намерена стать поставщиком силовых установок для Формулы-1 с сезона-2028. И это при том, что судьба Андретти-Кадиллак все еще неопределена окончательно.

Также издание отмечает, что Кадиллак может использовать купленные наработки в других сериях, где компания уже присутствует - IMSA и WEC.

Ранее также руководитель Макларен обвинил конкурентов в психологической войне.

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