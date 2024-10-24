Кадиллак намерен выкупить наработки Рено по силовой установке для сезона-2026
Американский автопроизводитель Кадиллак намерен провести с Рено интересную сделку, утверждает motorsportweek.
Напомним, что французская компания решила прекратить производство силовых установок для Формулы-1 с сезона-2026. Соответственно, Рено потеряет статус заводской команды.
При этом Кадиллак намерен выкупить все наработки французорв касательно моторов на сезон-2026.
Сам же американкая компания намерена стать поставщиком силовых установок для Формулы-1 с сезона-2028. И это при том, что судьба Андретти-Кадиллак все еще неопределена окончательно.
Также издание отмечает, что Кадиллак может использовать купленные наработки в других сериях, где компания уже присутствует - IMSA и WEC.
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