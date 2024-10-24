iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Кадиллак намерен выкупить наработки Рено по силовой установке для сезона-2026

Американский автопроизводитель планирует поставлять собственные моторы.
Сегодня, 17:50
Кадиллак / Getty Images
Кадиллак / Getty Images

Американский автопроизводитель Кадиллак намерен провести с Рено интересную сделку, утверждает motorsportweek.

Напомним, что французская компания решила прекратить производство силовых установок для Формулы-1 с сезона-2026. Соответственно, Рено потеряет статус заводской команды.

При этом Кадиллак намерен выкупить все наработки французорв касательно моторов на сезон-2026.

Сам же американкая компания намерена стать поставщиком силовых установок для Формулы-1 с сезона-2028. И это при том, что судьба Андретти-Кадиллак все еще неопределена окончательно.

Также издание отмечает, что Кадиллак может использовать купленные наработки в других сериях, где компания уже присутствует - IMSA и WEC.

Ранее также руководитель Макларен обвинил конкурентов в психологической войне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Английские гранды следят за талантом мадридского Реала Английские гранды следят за талантом мадридского Реала
Зинченко объявил о выходе автобиографии Зинченко объявил о выходе автобиографии
Украинская Паляница старует матчем против Talon на DreamLeague Season 24 Украинская Паляница старует матчем против Talon на DreamLeague Season 24
Фоден - о голе Холанда пяткой: Я бы потянул пах Фоден - о голе Холанда пяткой: Я бы потянул пах
Помочь журналистам

Видео

Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:13
Английские гранды следят за талантом мадридского Реала
Европа18:48
Зинченко объявил о выходе автобиографии
Киберспорт18:40
Украинская Паляница старует матчем против Talon на DreamLeague Season 24
Европа18:24
Фоден - о голе Холанда пяткой: Я бы потянул пах
Бокс17:58
Бокс: расписание боев
Бокс17:55
Следующий бой Иноуэ официально анонсирован
Формула 117:50
Кадиллак намерен выкупить наработки Рено по силовой установке для сезона-2026
Киберспорт17:26
NaVi перевели состав из Dota 2 в инактив
Украина17:17
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Кривбасс, Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла
Европа16:59
Лидер немецкого топ-клуба получил тяжелую травму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK