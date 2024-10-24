Руководитель МакЛарен обвинил соперников в "психологической войне"

Андреа Стелле не нравится, как оппоненты через СМИ создавали давление на британскую команду.

Руководитель МакЛарен Андреа Стелла обвинил соперников в "попытке психологической войны" из-за разногласий вокруг заднего антикрыла, которое команда использовала на Гран-при Азербайджана.

После победы Оскара Пиастри в Баку британскому коллективу пришлось отказаться от той спецификации заднего антикрыла из-за жалоб соперников, считавших деталь нелегальной.

"Наши крылья соответствовали техническим регламентам и прошли все действующие проверки на гибкость. В то же время мы провели переговоры с ФИА, получив все необходимые заверения", - цитирует Стеллу Motorsport.

"Мы прочитали много комментариев в СМИ, мнений, которые исходили в основном от наших оппонентов, а не обязательно от журналистов. И некоторые статьи, казалось, были средством распространения голоса некоторых наших оппонентов".

Источник: Getty Images

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"Нас это раздражало. Это были статьи, которые рассматривались как инструмент, используемый командами, которые хотели выставить МакЛарен в плохом свете через СМИ".

"Технические аспекты рассматриваются федерацией, регламентами, проверками. Но попытка выставить команду в плохом свете ставит нас в ситуацию, в которой нет ничего конкретного. Это попытка психологической войны, направленная на ослабление противника".

"В конце концов, эта история еще больше укрепила нас как команду. Когда соперники начинают настолько отвлекаться на размышления о наших технических решениях, я могу сказать, что они сообщают нам хорошие новости".

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Мексики. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Мехико.

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