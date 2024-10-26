Ред Булл пытается переманить молодого таланта из Уильямс
"Быки" предложили контракт Франко Колапинто.
Ред Булл предложил контракт юниору Уильямс Франко Колапинто, пишет Sky Sports Italia.
Издание утверждает, что руководство "быков" высоко оценивает молодого аргентинца и готово предоставить ему кокпит уже в следующем сезоне.
Уильямс же хотел бы удержать пилота, однако у них места в пелотоне для Франко как раз нет.
Предполагается, что либо Цунода, либо Лоусон займут место Переса в сезоне-2025, и таким образом будет свободный кокпит в РБ, который и предложили Колапинто.
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