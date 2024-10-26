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Ред Булл пытается переманить молодого таланта из Уильямс

"Быки" предложили контракт Франко Колапинто.
Сегодня, 15:27
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Ред Булл предложил контракт юниору Уильямс Франко Колапинто, пишет Sky Sports Italia.

Издание утверждает, что руководство "быков" высоко оценивает молодого аргентинца и готово предоставить ему кокпит уже в следующем сезоне.

Уильямс же хотел бы удержать пилота, однако у них места в пелотоне для Франко как раз нет.

Предполагается, что либо Цунода, либо Лоусон займут место Переса в сезоне-2025, и таким образом будет свободный кокпит в РБ, который и предложили Колапинто.

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