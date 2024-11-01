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Сестринская команда Ред Булл снова получит новое имя в сезоне-2025

Ужас под названием Visa Cash App RB уйдет в историю.
Сегодня, 17:20
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Visa Cash App RB снова сменит сове название в будущем сезоне, утверждает Formula.hu.

По информации издания, спонсорские сделки с Visa и Cash App находятся под угрозой, в будущем сезоне команда будет использовать меньшие по размеру логотипы.

В любом случае в СМИ команду чаще всего называют РБ, по названию шасси, или VCARB.

В будущем сезоне команда получит имя Рейсинг Буллз, а бык на логотипе будет отыгрывать более заметную роль.

Ранее также стало известно, что Бермэн заменить Магнуссена в Бразилии.

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